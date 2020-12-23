МЧС будет добиваться введения лицензирования для частных домов престарелых – слишком часто они горят

Министерство чрезвычайных ситуаций планирует ужесточить требование к домам престарелых. В частности, в России может быть введено лицензирование на услуги в частных заведениях для пожилых людей.

"МЧС России подготовлены соответствующие предложения в адрес Министерства труда и социальной защиты РФ о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Спасатели также будут добиваться повышения ответственности для бизнесменов, организующих такие заведения, в случае невыполнения требований.

ЧП в домах престарелых в России случаются регулярно. Только за последний год пожары с многочисленными человеческими жертвами произошли в Москве, Подмосковье и Башкирии – погибло 25 стариков.