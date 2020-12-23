Ученые назвали новую версию происхождения "британского" коронавируса

Новый штамм COVID-19 приобрел ряд значимых мутаций, которые позволяют ему быстрее распространяться.

По словам британских ученых, новый вариант коронавируса сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев. Не исключено, что новый штамм возник у человека с подавленным иммунитетом.

Отмечается, что люди с подавленным иммунитетом могут носить в себе коронавирус два-четыре месяца. Их лечат плазмой выздоравливающих, пишут "Известия".

Напомним, в России в настоящее время обнаружены 1 тыс. 424 мутации COVID-19.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, среди них нет варианта, ранее обнаруженного в Великобритании.