22 Декабря 2020
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Происшествия Тюменская область
спичка, рука (2016) | Фото: myslo.ru

Следователи задержали жителя Ишимского района, подозреваемого в убийстве семейной пары

В ходе ликвидации пожара в частном доме в селе Боровое (Ишимский район), были обнаружены тела супружеской пары. Следователями Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, правоохранителями был задержан знакомый погибших. Согласно версии следствия, мужчина повздорил со знакомыми, после чего нанес им телесные повреждения. Когда подозреваемый подумал, что убил семейную пару, он накрыл их тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег.

Криминалистами совместно с сотрудниками следственного отдела осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены судебные экспертизы, а также проведены иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

На данный момент решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Следователи задержали жителя Ишимского района, подозреваемого в убийстве семейной пары

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Теги: поджег, убийство, семейная пара, Ишимский район



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