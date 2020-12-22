Старейшую типографию "Уральский рабочий" вновь не удалось продать на аукционе

Новый аукцион по продаже акций АО "Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий" не состоялся.

Напомним, в ноябре Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило аукцион по продаже акций предприятия. Начальная цена составила 389,6 млн рублей. Сам аукцион прошел сегодня, 22 декабря.

Как сообщается на площадке для размещения закупок "РТС-Тендер", на продажу было выставлено около 4 млн обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100% от уставного капитала. Цена акции составляла 10 руб. за одну штуку.

Торги стартовали сегодня в 11.00 по московскому времени и должны были продолжаться до последнего предложения участников.

"Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок", - говорится в итоговом протоколе.

Напомним, что впервые о продаже "Уральского рабочего" заговорили еще в 2015 году. Тогда в ситуацию вмешался лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее типографию уже несколько раз пытались пустить с молотка, однако покупателей так и не нашлось.