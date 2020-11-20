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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Объявлен новый аукцион по продаже старейшей типографии "Уральский рабочий"

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) объявило новый аукцион по продаже акций АО "Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий".

Как сообщается на площадке для размещения закупок "РТС-Тендер", начальная цена составляет 389,6 млн рублей. Сам аукцион пройдет 22 декабря этого года.

Напомним, ранее типографию уже несколько раз пытались пустить с молотка, однако покупателей так и не нашлось. На торги хотели выставить земельные участки общей площадью 35 тыс. 610 кв.м и объекты недвижимого имущества общей площадью 33 тыс. 620 кв.м.

здание типографии "Уральский рабочий", Дом Печати(2017)|Фото: Накануне.RU

Среди них были гараж для грузовых автомобилей с административно-бытовым корпусом, склад бумаги, здание РСЦ, компрессорная станция, производственный корпус офсетного и газетного производства, редакционно-издательский корпус, проходная, два склада и очистные сооружения.

Впервые о продаже заговорили еще в 2015 году. Тогда в ситуацию вмешался лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 2017 году Росимущество приостановило приватизацию старейшей типографии.

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Объявлен новый аукцион по продаже старейшей типографии "Уральский рабочий"

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Теги: Уральский рабочий, типография, Росимущество, аукцион



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