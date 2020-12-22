Волгоградская область с 27 декабря перейдет на московское время

Президент Владимир Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на московское время. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступит в силу 27 декабря в 2:00.

Регион перейдет из третьей часовой зоны (московское время плюс один час, UTC+4) во вторую (московское время, UTC+3).

9 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переводе Волгоградской области на московское время, проигнорировав референдум, проводившийся несколько лет назад, по итогам которого жители высказались против такого перехода.

В ноябре возмущенные жители Волгоградской области устроили серию одиночных пикетов в Москве. Также они передали собранные подписи и обращение президенту.