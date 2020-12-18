Барин рассудит? Волгоградцы просят у президента вернуть нормальный часовой пояс

Пресс-конференция Владимира Путина закончилась, но обращение к президенту остаётся для россиян едва ли не самым эффективным способом для решения самых разных проблем. Так жители Волгограда попытались привлечь внимание главы государства к вопросу о смене часовых поясов. В области за последние десятилетия время менялось четырежды.

Как передаёт Infox, до 1988 г. в регионе действовало нормальное поясное время UTC+4 (на час больше, чем в Москве), но затем, в рамках "борьбы с советским строем", область отнесли к столичному часовому поясу. После этого время сдвигалось из-за медведевских реформ с зимним и летним временем в 2011 и 2014 гг.

В 2018 г. обещания вернуть нормальное поясное время стали одной из уловок, заманивших волгоградцев на президентские выборы и обеспечивших хорошие показатели по явке, однако часовой пояс и поныне остался прежним, похоже, для удобства чиновников, проводящих совещания с Москвой.