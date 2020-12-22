22 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вытрезвитель (2020) | Фото: facebook.com/Иван Блинов

Госдума вернула россиянам систему вытрезвителей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о возвращении системы вытрезвителей. Между первым и вторым чтением прошло больше года.

Документ предлагает оказание "помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке".

В пояснительной записке говорится, что власти субъектов РФ и муниципальные власти должны организовать работу вытрезвителей.

Если документ будет согласован Советом Федерации на этой неделе и подписан президентом, он может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Правила работы вытрезвителей будут устанавливать Минздрав, Минтруд и МВД, а вот расходы на создание системы лягут на региональные бюджеты.

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Госдума вернула россиянам систему вытрезвителей

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Теги: вытрезвитель, россияне, госдума



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