22 Декабря 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Уральском Банке России рассказали, можно ли украсть деньги с помощью записи голоса

В Уральском Банке России развеяли слухи о том, что в телефонном разговоре с мошенниками нельзя произносить слово "да".

Ранее считалось, что это может быть небезопасным, так как в будущем данная запись разговора может быть использована злоумышленниками для оформления кредита на имя человека, которому они позвонили, или других противоправных целей.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, речь идет о биометрической идентификации личности.

"Во многих банковских системах такая идентификация в ближайшее время будет введена, а во многих уже имеется ее опытная эксплуатация. Что касается примера голоса, то когда вы проходите биометрическую идентификацию, система просит вас проговорить несколько слов. Причем не стандартных и одних и тех же, а предлагает вам определенную фразу, и каждый раз – новую. Поэтому ваше "да", которое вы ответили на звонок мошенника, в данном случае никакого смысла не имеет", - рассказал Сальников, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Александр Сальников(2020)|Фото: ТАСС

Он уточнил, что мошенник, чтобы обмануть защиту, должен иметь роботизированную систему, близкую к искусственному интеллекту, которая на основе голоса жертвы будет произносить любые фразы.

"Сегодня технически это, наверное, и возможно, но с точки зрения мошеннической атаки является достаточно непреодолимым препятствием. И самое главное, что идентификация по голосу в чистом виде никогда не производится. Кроме нее вы должны будете предъявить либо отпечаток пальца, либо радужку своего глаза, либо форму своего лица. Поэтому потеря конфиденциальности образца вашего голоса опасностью не является", - заключил эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, также в Уральском Банке России назвали причину утечек данных клиентов.

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В Уральском Банке России рассказали, можно ли украсть деньги с помощью записи голоса

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Теги: мошенники, голос, запись, хищение, банк



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