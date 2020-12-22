22 Декабря 2020
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

В Уральском Банке России назвали причину утечек данных клиентов

Утечки персональных данных клиентов российских банков происходят из-за человеческого фактора. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал специалист управления безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников, отвечая на вопрос Накануне.RU.

"В настоящее время очень часто муссируются слухи о том, что из банковских систем утекают персональные данные. На самом деле, Банк России не отмечает роста таких утечек. Очень часто появляется так называемый "вторичный обман", когда одни мошенники компонуют устаревшие данные за многие годы и пытаются продать их на криминальном рынке следующим преступным элементам, которые будут пытаться использовать эту информацию в своих атаках", - сообщил Сальников.

Он добавил, что сегодня все реже возникают претензии к банковским системам из-за утечек информации.

Александр Сальников(2020)|Фото: ТАСС

"Они защищены очень хорошо. Но инциденты всегда будут возможны, потому что в банке может появиться так называемый инсайдер криминальной направленности. Поэтому утечки так или иначе, наверное, будут продолжаться. Хотя сегодня их объем не вызывает никаких опасений", - отметил специалист.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь, в данном случае не стоит забывать про человеческий фактор.

"Мы работаем со службами безопасности всех банков. Действительно, есть такие инсайдеры, которые похищают данные граждан и продают их в интернете. Мы работаем по таким случаям, занимаемся ими", - заверил представитель полиции.

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В Уральском Банке России назвали причину утечек данных клиентов

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Теги: банк, клиенты, данные, утечки, причины



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