Жириновский предложил отправить думских коммунистов на карантин до февраля-марта

Владимир Жириновский накануне последней в уходящем году сессии пленарных заседаний Госдумы предложил отправить коммунистов на карантин.

"Давайте поможем КПРФ побороть ковид в своих рядах и приостановим полномочия их фракции в Госдуме дней на 40. Такой карантин до февраля-марта", - написал лидер лидерал-демократов в Telegram.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о смерти уже второго депутата Госдумы от КПРФ от коронавируса. В сентябре не стало представителя коммунистической партии Вахи Агаева, а в декабре скончался Валентин Шурчанов.

Отметим, что представители КПРФ действительно пренебрегают соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Например, на парламентских слушаниях, посвященных дистанционному обучению, они не соблюдали социальную дистанцию, все участники были без масок (чего не скажешь о Жириновском – он выступил на мероприятии дистанционно).

Кстати, лидер ЛДПР написал и про последнее в этом году собрание фракции. "Я обратился ко всему активу ЛДПР и пожелал в новом году быть милосерднее. В 2020-м мы пережили много неприятных моментов. Но мой жизненный опыт подсказывает: подставлять вторую щеку – плохо, но еще хуже разбивать лицо в ответ. Я прошу вас, отбрасывайте такие чувства, как месть, ненависть, зависть. Старайтесь быть добрее. Бороться друг с другом из-за какой-то мелочи – не так посмотрел, не то сказал, на ногу наступил – вредит, прежде всего, вам самим. Нужно быть милосерднее – вот хорошее русское слово. По-доброму можно большего достигнуть. Толстой был прав, когда призывал не бить в ответ. Вражда ничего не дает", - заключил политик.