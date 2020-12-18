Второй депутат Госдумы от КПРФ умер от коронавируса

Сегодня после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни депутат Госдумы РФ, член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПРФ Валентин Шурчанов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ.

Шурчанову было 73 года, он занимал должность первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Своим добросовестным трудом на благо Отечества, честной и принципиальной позицией во всех вопросах, тёплым отношением к окружающим людям Валентин Сергеевич заслужил огромный авторитет среди всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться. Светлая память о Валентине Шурчанове навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Отметим, что Валентин Шурчанов стал вторым членом фракции КПРФ в Госдуме, умершим в результате заболевания COVID-19. 23 сентября по той же причине скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев.