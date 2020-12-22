22 Декабря 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
перевод времени будильник часы спать кровать (2012) | Фото:

Губернатор ЯНАО утвердил новый график "тихих часов"

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях", согласно которым была увеличена и продолжительность "тихих часов" в ночное и дневное время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, с 1 января следующего года тишина должна соблюдаться с 22.00 и до 8.00 в будние дни, а в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни с 22.00 и до 10.00. При этом каждый день северяне не должны шуметь с 13.00 до 15.00.

За нарушение закона гражданам предусматривается наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 3,5 тыс. руб. Для должностных лиц мера наказания увеличена до 5-15 тыс. руб., а для юридических от 50 до 200 тыс. руб.

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Губернатор ЯНАО утвердил новый график "тихих часов"

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Теги: часы тишины, ночь, ЗакСО, закон проекта



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