Губернатор ЯНАО утвердил новый график "тихих часов"

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов утвердил поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях", согласно которым была увеличена и продолжительность "тихих часов" в ночное и дневное время.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, с 1 января следующего года тишина должна соблюдаться с 22.00 и до 8.00 в будние дни, а в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни с 22.00 и до 10.00. При этом каждый день северяне не должны шуметь с 13.00 до 15.00.

За нарушение закона гражданам предусматривается наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 3,5 тыс. руб. Для должностных лиц мера наказания увеличена до 5-15 тыс. руб., а для юридических от 50 до 200 тыс. руб.