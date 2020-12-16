На Ямале могут быть увеличены "часы тишины", соблюдаемые в ночное время

В скором времени в ЯНАО может быть изменен график тишины в ночное время. Соответствующие изменения "Об административных правонарушениях" были рассмотрены сегодня на заседании заксобрания округа. Согласно проекту закона предполагается увеличение ночного промежутка времени, в течение которого запрещается совершать действия, нарушающие тишину и покой.

Таким образом, в будние дни "тихие часы" наступают в 22.00 вместо 23.00 и продолжаются до 8 утра, вместо 7. В выходные дни также с 22.00, но уже до 10 утра, вместо действующего режима с 23.00 до 9.00.

По словам председателя Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталии Фиголь, также предлагается предусмотреть административную ответственность за нарушение тишины в обеденное время с 13.00 до 15.00, поскольку в действующей редакции Закона данная норма отсутствует.