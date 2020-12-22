Пенсионерам и малоимущим предложили возвращать НДС на продукты

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить пенсионеров, а также россиян, чей доход не превышает прожиточный минимум, от уплаты НДС на продукты питания.

Как сообщает RT, об этом он заявил в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Петутин просит оценить целесообразность возврата НДС в размере 10-20 процентов. Предлагается осуществлять автоматический возврат налога при оплате покупок банковской картой, при этом с установлением ежемесячного лимита.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. По ее словам, такие меры необходимы, поскольку заморозка предельных цен на продукты действует ограниченное время.

Предложение прозвучало после того, как президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания.