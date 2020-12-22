22 Декабря 2020
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Александр Моор, послание, заедание думы (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области планируется расширить круг ИП и юрлиц, которых освободят от налогов

Главными проблемами текущего года губернатор Тюменской области Александр Моор во время оглашения послания назвал снижение валового регионального продукта, инвестиций в основной капитал, выпуск по некоторым секторам индустриального производства, объемы строительства, и - как общее следствие снижение реальных денежных доходов населения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Причины очевидны. Они связаны не только с пандемией, но и другими объективными факторами, в том числе с циклам экономического развития", - заявил Моор.

Отметим, что ранее в своей речи он говорил о том, что властям удалось удержать уровень заработной платы. Причем не только в номинальном, но и в реальном значении. Губернатор заявил, что если бы власти "не отмеряли точно необходимые и достаточные средства и действия", то положение в регионе было бы хуже: заболеваемость выше, количество летальных исходов - больше, падение доходов - более резким, рост безработицы - более радикальным.

"Важно сделать правильные выводы. Не сидеть сложа руки, не ждать, пока дела наладятся сами собой. А перегруппировать наши силы и определить новые точки их приложения. Мы должны построить новую региональную реальность. И мы должны построить ее не для отчетности, а для живых людей", - заявил он.

Глава региона обозначил стратегические ориентиры: в их список вошли максимальное сбережение человеческой жизни и здоровья; сохранение насколько возможно, рабочих мест и доходов населения; переход при первой возможности к восстановлению и росту региональной экономики; формирование условий для дальнейшего динамичного развития экономики.

Александр Моор, послание, заедание думы(2020)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В качестве задач на следующий год Моор обозначил необходимость внедрения в региональную социальную политику принципов адресности и нуждаемости, возвращение в центр региональной повестки понятие конкурентоспособности, масштабную дерегуляцию [сокращение государственного регулирования - примеч.] хозяйственной и социальной активности в регионе.

Заместителю губернатора Тюменской области Елене Еремеевой Моор поручил организовать сбор, обобщение и анализ предложений по дерегуляции бизнеса от областных органов государственной власти, объединений тюменских предпринимателей. И в первом квартале 2021 года представить на заседании областного правительства план такой дерегуляции.

Также Моор обозначил в планах завершить в следующем году важные для региона проекты: аэропорт в Тобольске, комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, научно-технический центр в Тюмени, бройлерные комплексы в Голышмановском городском округе и Юргинском районе, модернизацию Боровской, Пышминской и Каскаринской птицефабрик в Тюменской районе.

Замгубернатора Владимиру Сысоеву и директору департамента информатизации Марии Рудзевич глава региона поручил до 1 марта подготовить предложения по развитию тюменской "цифры".

Также планируется расширить круг ИП и юрлиц, которым областным законом предоставлено освобождение от уплаты налога на имущество – как наиболее пострадавшим в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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В Тюменской области планируется расширить круг ИП и юрлиц, которых освободят от налогов

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Теги: Александр Моор, послание, заседание думы



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