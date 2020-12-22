Генпрокуратура внесла представление губернатору Тюменской области из-за отсутствия школьного автобуса в Винзилях

Замгенпрокурора Игорь Ткачёв внёс губернатору Тюменской области Александру Моору представление из-за отсутствия школьного автобуса в Винзилях, сообщили Накануне.RU в управлении Генпрокуратуры в УрФО.

Ранее жители Винзелей в своём обращении заявили, что руководство местной школы отказывается возить учеников на занятия. Как оказалось, школьников решили не возить "из-за нецелесообразности – школа находится менее, чем в 2 км от домов детей". Местная администрация была в курсе такого шага. Однако никто не учёл, что пешеходный маршрут для 92 учеников 7-10 лет небезопасен, проходит по мало освещённой автотрассе без тротуара, да ещё и через железнодорожный переезд.

После прокурорского вмешательства пострадавших вновь стали возить в школу. Уличное освещение дороги восстановлено. Местная администрация разместила заказ на проектирование и строительство пешеходных дорог. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как оказалось, техобслуживание автобусов не было организовано должным образом, не было паспортов дорожной безопасности образовательных организаций. Выяснилось также, что улично-дорожная сеть возле школы не соответствует требованиям закона. В связи с этим заместитель Генерального прокурора Игорь Ткачёв внёс губернатору Тюменской области Александру Моору представление.