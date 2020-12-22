В Китае обяжут раздавать нераспроданные продукты нуждающимся

В КНР опубликован проект закона о борьбе с пищевыми отходами. Издание "Пэнпай синьвэнь", приводящее краткое содержание документа, отмечает, что проблема давно назрела. Большое количество еды в стране расходуется понапрасну, в итоге годовой объём пищевых отходов достигает 17 млн тонн.

Одна из статей законопроекта запрещает производить, публиковать и вообще как-то распространять контент, пропагандирующий переедание или нецелевой расход провизии. Нарушителей ждёт предупреждение, а ослушавшихся предупреждения — штраф в размере от десяти до ста тысяч юаней (один юань сейчас равен примерно десяти рублям).

Кроме того, законопроект предполагает создание при местных органах власти специальных структур, занимающихся передачей нераспроданных продуктов в организации социальной поддержки. Это не только позволит решить проблему избытка пищевых отбросов, но и должно помочь большому количеству нуждающихся.

Напомним, что теме более бережного отношения к еде ещё в августе этого года посвятил своё выступление председатель КНР Си Цзиньпин.