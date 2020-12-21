21 Декабря 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин, руководитель управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России (2017) | Фото: rossnews.org

Губернатор Прикамья включен в состав Госсовета РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вошел в новый состав Госсовета. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Главы Прикамья в Госсовете не было с января 2019 года - экс-губернатор Максим Решетников входил в Госсовет с июля по конец января 2019 г.

В составе Госсовета губернаторы, спикеры палат парламента, полпреды главы государства, лидеры парламентских партий, представители профессиональных объединений – всего 104 человека (вместе с Путиным). Так, в него вошли главы Свердловской, Тюменской областей, Ямала и Югры, и других регионов.

Госсовет может рассматривать законопроекты, в том числе проекты конституционных законов, перед внесением в Госдуму. Для решения текущих вопросов деятельности формируется президиум Госсовета, его состав определяет председатель.

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Губернатор Прикамья включен в состав Госсовета РФ

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Теги: Дмитрий Махонин, Госсовет



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