Доходы около трети работающих россиян сократились в 2020 году

В России в 2020 году потеряла в своих доходах почти одна треть наемных работников, сообщает РБК со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Hays.

О том, что их доходы снизились, сообщили 32% респондентов. У 15% доходы сократились более чем на 21%, у 8% они уменьшились на 11-20%, у 9% — на 5-10%.

При этом по итогам 2019 года о сокращении доходов заявляли только 7% участников исследования.

Из тех, у кого доходы упали, 19% ушли с работы по собственному желанию, еще 18% сообщили о сокращении зарплат, 14% — об уменьшении бонусов на работе.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Счетная палата ожидает снижения реальных доходов населения на 2,5%, и в следующем году они даже не вернутся на уровень 2019 года. Прогнозы осложняются высокой неопределенностью, связанной с распространением коронавируса.