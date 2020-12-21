В Югре 41-летнему турагенту грозит срок за избиение журналиста

В Нижневартовске 41-летнего сотрудника турагентства судят за избиение журналиста, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

По версии следствия, в феврале злоумышленник напал на оператора одного из телеканалов, который снимал сюжет о работе агентства. Его сотрудник напал на журналиста, избил, а потом, достав из фотоаппарата карту памяти, уничтожил её. Теперь турагенту грозит до шести лет колонии.

Напомним, год назад в столице Самотлора вынесли приговор по аналогичному делу. Днём 28 августа на улице Ленина у дома №25А в Нижневартовске автомобиль сбил пенсионерку. После этого водитель напал на съёмочную группу местного телеканала, которая прибыла на место ДТП, и начал угрожать её членам. Спустя несколько часов он пришёл в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников. Суд оценил эти действия в два года условно с испытательным сроком в три года.