09 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске напавший на журналистов преступник получил "условку"

В Нижневартовске наказали напавшего на журналистов злоумышленника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, днем 28 августа на улице Ленина у дома №25А в Нижневартовске автомобиль сбил пенсионерку. После этого водитель напал на съемочную группу местного телеканала, которая прибыла на место ДТП, и начал угрожать им. Спустя несколько часов он продолжил противоправные действия – пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников.

Суд оценил эти действия в два года условно с испытательным сроком в три года.

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В Нижневартовске напавший на журналистов преступник получил "условку"

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Теги: журналисты, воспрепятствование, СУ СКР по ХМАО, Нижневартовск, нападение, Александр Бастрыкин, уголовное дело



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