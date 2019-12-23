В Нижневартовске напавший на журналистов преступник получил "условку"

В Нижневартовске наказали напавшего на журналистов злоумышленника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, днем 28 августа на улице Ленина у дома №25А в Нижневартовске автомобиль сбил пенсионерку. После этого водитель напал на съемочную группу местного телеканала, которая прибыла на место ДТП, и начал угрожать им. Спустя несколько часов он продолжил противоправные действия – пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников.

Суд оценил эти действия в два года условно с испытательным сроком в три года.