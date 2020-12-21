В Иркутске бизнесмены принесли к зданию правительства виселицу

В Иркутске доведенные до отчаяния предприниматели устроили перфоманс у здания местного правительства. Они принесли виселицу, в петле которой было чучело бизнесмена, замученного долгами, кредитами и налогами, передает "Тайга.Инфо".

Предприниматели и сами вышли постоять рядом с транспарантами, в которых говорилось о бедственном положении бизнеса. Руководство региона к протестующим не вышло, зато приехала полиция.

Издание отмечает, что сегодня губернатор региона Игорь Кобзев должен встретиться с представителем Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Вопрос для обсуждения – необходимость отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.