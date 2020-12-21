Под Сургутом четыре человека пострадали из-за столкновения двух машин

В Югре столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в окружном управлении ГИБДД.

В 12.30 20 декабря на 72 км автодороги Сургут – Лянтор в Сургутском районе "ВАЗ", по предварительным данным, при обгоне не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с ехавшим во встречном направлении "Хёндаем".

22-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля "ВАЗ", а также 31- и 33-летние пассажирки автомобиля "Хёндай" получили травмы.