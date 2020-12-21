21 Декабря 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает ситуацию с коронавирусом в России управляемой.

"То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса",— сказал он. По его словам, главный способ управления эпидситуацией - соблюдение требований и вакцинация. Депутат призвал вакцинироваться, не дожидаясь нового локдауна, сообщает РИА "Новости".

Ранее Онищенко заявил, что ставить прививки от коронавируса нужно не всему населению России, а только лицам из группы лица, в которую входят пожилые люди, лица с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, врачи и учителя.

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 млн человек", - приводит его слова издание.

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Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

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Теги: Онищенко, коронавирус



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