Онищенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает ситуацию с коронавирусом в России управляемой.

"То, что рост идет, он должен идти. Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса",— сказал он. По его словам, главный способ управления эпидситуацией - соблюдение требований и вакцинация. Депутат призвал вакцинироваться, не дожидаясь нового локдауна, сообщает РИА "Новости".

Ранее Онищенко заявил, что ставить прививки от коронавируса нужно не всему населению России, а только лицам из группы лица, в которую входят пожилые люди, лица с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, врачи и учителя.

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 млн человек", - приводит его слова издание.