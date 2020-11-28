Онищенко выступил против всеобщей вакцинации россиян от коронавируса

Ставить прививки от коронавируса нужно не всему населению России, а только лицам из группы лица, в которую входят пожилые люди, лица с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями, врачи и учителя.

Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Национальной службе новостей".

"Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек", - приводит его слова издание.

Онищенко также призвал серьезно относиться к прививкам, поскольку это "серьезная иммунобиологическая операция", к тому же при некоторых заболеваниях их нельзя делать из-за противопоказаний.

Отметим, что ранее руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила, что для того, чтобы остановить распространение коронавируса, необходимо чтобы примерно 60-70% населения мира имели иммунитет или были вакцинированы.

В настоящий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "ЭпикВакКорона". Вакцина проходит завершающие стадии испытания на добровольцах.

Добавим также, что ранее минздрав пообещал массовую вакцинацию в начале следующего года.