Эксперты высказали предположение, когда закончится пандемия коронавируса

Эпидемия коронавируса может закончиться в России весной или раньше. Такое мнение в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что циркуляция вируса, скорее всего, сохранится. При этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что пандемию можно будет остановить в следующем году, однако от коронавируса мир избавится нескоро.

Мутацию коронавируса она назвала нормальным явлением.