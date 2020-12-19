Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит работу

Генконсульство США в Екатеринбурге приостанавливает свою работу сообщает ТАСС со ссылкой на на представителя Госдепартамента.

Решение о приостановке работы консульства было принято Госсекретарем США Майком Помпео "в тесной консультации с послом США в России Джоном Салливаном в рамках постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в РФ".

Это сделано для оптимизации работы дипломатической миссии.

Кроме того, будет закрыто консульство США во Владивостоке.