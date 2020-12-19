19 Декабря 2020
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Происшествия Центральный ФО Москва Московская область
полиция значок эмблема (2012) | Фото: Накануне.RU

В Москве шесть вооруженных людей в масках похитили у бизнесмена 15 миллионов

В центре Москвы шесть вооруженных человек в масках похитили у бизнесмена 15 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МВД.

Преступление было совершено вчера, в 14.40 по московскому времени, в кафе по ул. Нижегородская, дом 9Г. В кафе бизнесмен пришел для заключения сделки.

"Сотрудники полиции установили, что в кафе, где был заявитель и его знакомый, вошли пять-шесть неизвестных в масках. Один из них угрожал бизнесмену пистолетом. Они открыто похитили у мужчины рюкзак, в котором было 15 млн руб. и скрылись", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.


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В Москве шесть вооруженных людей в масках похитили у бизнесмена 15 миллионов

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Теги: бизнесмен, похищение



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