В Петербурге ковид-стационары работают на пределе возможностей – комитет по здравоохранению

Число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией в Санкт-Петербурге растет, а количество коек для таких больных – нет. Это приводит к тому, что стационары города работают на пределе возможностей, цитирует "Интерфакс" замглавы комитета по здравоохранению Андрея Сарану. Он сообщил, что на этой неделе госпитализация в стационары выросла на 7%. И этот рост продолжается, хотя по тестам уровень заболеваемости в городе вышел на плато.