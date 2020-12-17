После пресс-конференции: Путин рассказал, что у него в кружке и как бороться с гневом людей

После окончания ежегодной большой пресс-конференции Путина, которая в этом году продолжалась четыре с половиной часа, журналисты кремлевского пула в Ново-Огарево не отпустили президента и устроили ему блиц.

И вот что рассказал глава государства:

Про цензуру в отношении российских СМИ на YouTube: Тут один вариант – надо самим развивать такие площадки и платформы. Это самое правильное средство независимости в информационной сфере. Независимость невозможна, если мы зависим от чужих платформы. Мы это видим. Возможно ли на государственном уровне реагировать? Возможно. МИД реагирует. Но это не эффективно.

Про расследование Bellingcat и Навального: Да АНБ этим занимается, и мы это знаем. Это происходит всегда, они и не скрывают этого. И спецслужбы у них и применительно своих граждан тоже так работают. [Bellingcat] это такая помойка, куда все сбрасывают. Это одна из форм информационного противоборства.

Про заявление главы минобороны Германии про "разговор с Россией с позиции силы": Конечно, это неадекватно для министра обороны. Ну, дама стала министром обороны, ей хочется показать свою крутизну. Повторила избитый штамп, который повторяют во многих странах НАТО. Это контрпродуктивно.

Про самое ожидаемое событие 2021 года: Для начала давайте Нового года дождемся.

Про победу китайцев над коронавирусом: У них получилось, потому что были жесткие меры ограничительные. И способность властей эти меры реализовать.

Про гнев людей из-за закрытия на Новый год кафе и ресторанов: Не думаю, что закрытие кафе для посетителей критично. С точки зрения бизнеса - надо посмотреть на потери. Наверняка была заложена работа и прибыль в праздники, а она не случилась. А так многие люди отмечают в семьях. Разумеется, усталость нарастает. А ковид-диссидентом можно быть до тех пор, пока сам не заболел.

Про локдаун: Не планируем. Нет такой необходимости.

Про возможность обязательной вакцинации: Это может быть только добровольно. Убеждение – специалисты, СМИ, блогеры.

Про то, что помечает в блокноте: Губернаторов не помечаю. Но ничего не пропадает [из сказанного].

Про то, что в кружке: Это чай. Даже не чай – сбор из сибирских трав.

Про возможный уход Меркель: Она никуда не уходит, работает. Не очень корректно говорить, что она ушла. Там парламентская форма правления. Я отдаю себе отчет, что может измениться ситуация. У нас с госпожой федеральным канцлером достаточно добрые личные отношения, межгосударственные отношения на высоте. Немцы вкладываются в наш реальный сектор, у нас много друзей [в этой стране].

Про Байдена: Не знаю [как всё сложится], это зависит от новой администрации. Человек он опытный, всю жизнь в политике. Короля делает свита, как будет выстроена команда - посмотрим. Все претенденты на основные должности [в новой администрации] нам известны, неожиданностей не ждем.

Про выплаты в 5 тыс. руб. всем детям до семи лет к Новому году: Они будут проходить обычным порядком, как было с выплатами по 10 тыс. руб.