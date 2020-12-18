"Офицеры России" призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Руководство "Офицеров России" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать оценку переноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому с Лубянской площади в Москве.

Кроме того, в организации просят вернуть памятник на свое место, отмечая, что решение о переносе было незаконным. Принимать его должен был не мэр и городской парламент, а Совет Министров СССР или Совет Министров РСФСР.

Под обращением подписались Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой, генерал-лейтенант Александр Михайлов и Герой Советского Союза Владимир Горовой, сообщает РИА Новости.

Напомним, идея вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку время от времени обсуждается. В 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой вернуть монумент на его историческое место.