Яков Силин рассказал, зачем студентам нужны встречи с сильными людьми - такими как Бутина

Сегодня в Екатеринбурге проходит презентация книги Марии Бутиной "Тюремный дневник", вместе с ректором УрГЭУ Яковом Силиным они ответили на вопросы журналистов перед посещением вуза и встречей со студентами. Силин объяснил, что встреча с сильными личностями, такими как Мария Бутина, - часть воспитательного процесса для студентов, передает корреспондент Накануне.RU.



"Мы обучаем будущих руководителей и для них очень важно быть сильными, ответственными за страну, знать, что Россия своих не бросает. Мария - классический пример народа - интеллект и воля, нашим руководителям нужны такие качества, - сказал Яков Силин. - На чем нам воспитывать? История наша зиждилась не на хлюпиках, а на тех, кто брал на себя ответственность".

Мария Бутина - не первый такой сильный духом гость в УрГЭУ, ректор вуза напомнил, что недавно прошла встреча с командиром судна "Уральских авиалиний" Дамиром Юсуповым, который посадил самолет в поле в трудных условиях и спас всех пассажиров.

Ректор УРГЭУ, отвечая на вопрос о международном обмене студентами, сказал, что его вуз продолжит этот опыт для построения более справедливого мира, чтобы международные отношения были более крепкими, и таким образом получится построить справедливое общество, где то, что произошло с Марией Бутиной, не произойдет больше ни с кем.

Мария Бутина получила известность после ареста в Вашингтоне в июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. 13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. 26 апреля 2019 года приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы. После отбытия части срока и депортации Бутина вернулась в Россию 26 октября 2019 года. МИД России расценил арест Бутиной как приуроченный к встрече президентов России и США в Хельсинки и имевший целью "минимизировать её эффект", сорвать итоги саммита. После возвращения в Россию Бутина вошла в экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ и стала членом Общественной палаты РФ. В 2020 году издала книгу "Тюремный дневник", в которой описала историю своего тюремного заключения в США.