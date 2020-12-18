18 Декабря 2020
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завод Усольехимпром в Иркутской области (2019) | Фото: dev.usolie.info

С "сибирского Чернобыля" взыскали более миллиарда рублей за вред природе

С ООО "Усольехимпром" взыскано более 1,3 млрд рублей компенсации за вред, причиненный окружающей среде.

Арбитраж Иркутской области полностью удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

Для предприятия-банкрота присужденная сумма является крупной. Учитывая то, что три года назад реестр кредиторов ООО содержал претензии на 4,7 млрд рублей, фактическое взыскание будет затруднено, отмечает Regnum.

В августе с "Усольехимпрома" было взыскано свыше 139 млн рублей ущерба, причиненного загрязнением реки Ангара.

Напомним, ранее в Росприроднадзоре заявили о необходимости госпрограммы по рекультивации территории завода "Усольехимпром", который был признан банкротом в 2017 г. Как отметила глава надзорного ведомства Светлана Радионова, в ином случае может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС.

"Усольехимпром" – бывшее градообразующее предприятие Усолье-Сибирского. В городе сложилась тяжелая экологическая ситуация, поскольку объекты хранения опасных отходов находятся в аварийном состоянии. Ранее одна из цистерн, содержащая химическое вещество, разгерметизировалась, что повлекло загрязнение окружающей среды.

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С "сибирского Чернобыля" взыскали более миллиарда рублей за вред природе

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Теги: Усольехимпром, компенсация, вред окружающей среде



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