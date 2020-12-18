ОКР не видит оснований для наказания РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что нет никаких оснований для наказания Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Решение мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для полного или частичного наказания РУСАДА",— сказал Поздняков.

По его словам, ОКР может продолжить разбирательства по санкциям. "Мы оставляем за собой право на продолжение юридической линии",— отметил президент Олимпийского комитета России.

Напомним, решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.

При этом WADA настаивал на отстранении спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.