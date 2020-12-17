"Держитесь. Про меня тоже много всякого пишут": Путин ответил на вопрос о травле

17 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

"Держитесь. Про меня тоже много всякого пишут": Путин ответил на вопрос о травле

Журналистка из Рязани (она сидела в зале с большим плакатом "Я беременна") рассказала Путину на пресс-конференции о чиновнике, спасшем во время пожара на складе боеприпасов несколько человек. Местные жители просят наградить этого мужчину. Путин спросил, как эта история связана с тем, что журналистка беременна. "Я в прошлом году приезжала к вам на пресс-конференцию и была беременна, решила и теперь счастья попытать", - прокомментировала девушка. "Ну ладно. А этот чиновник заслуживает награды", - ответил президент.

Тогда дама рассказала еще одну историю – про травлю своего коллеги, который писал о проблемах на Новорязанской ТЭЦ. Путин попросил передать ему слово. "Такая реакция должна вас убеждать, что вы на правильном пути", - прокомментировал президент. "Вы держитесь, мужайтесь. Это жизнь. Обо мне тоже много всякого пишут", - добавил Путин.

"У меня есть еще пример… Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?" – зачитал президент вопрос с "прямой линии". "Есть разные люди. В семье не без урода", - заключил глава государства по поводу чиновников-хамов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Держитесь. Про меня тоже много всякого пишут": Путин ответил на вопрос о травле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пресс-конференция путина, травля, чиновники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети