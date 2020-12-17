"Держитесь. Про меня тоже много всякого пишут": Путин ответил на вопрос о травле

Журналистка из Рязани (она сидела в зале с большим плакатом "Я беременна") рассказала Путину на пресс-конференции о чиновнике, спасшем во время пожара на складе боеприпасов несколько человек. Местные жители просят наградить этого мужчину. Путин спросил, как эта история связана с тем, что журналистка беременна. "Я в прошлом году приезжала к вам на пресс-конференцию и была беременна, решила и теперь счастья попытать", - прокомментировала девушка. "Ну ладно. А этот чиновник заслуживает награды", - ответил президент.

Тогда дама рассказала еще одну историю – про травлю своего коллеги, который писал о проблемах на Новорязанской ТЭЦ. Путин попросил передать ему слово. "Такая реакция должна вас убеждать, что вы на правильном пути", - прокомментировал президент. "Вы держитесь, мужайтесь. Это жизнь. Обо мне тоже много всякого пишут", - добавил Путин.

"У меня есть еще пример… Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?" – зачитал президент вопрос с "прямой линии". "Есть разные люди. В семье не без урода", - заключил глава государства по поводу чиновников-хамов.