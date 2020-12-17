17 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Сергей Шнуров на пресс-конференции Владимира Путина (2020) | Фото: youtube.com/RT

Путин не будет трудоустраивать Трампа

На большой пресс-конференции Путина в Москве слово предоставили "начинающему журналисту" Сергею Шнурову, который с недавних пор возглавляет телеканал RTVi.

"Самый козырный вопрос про Навального я оставлю коллегам – я добрый буду. Почему русские хакеры на этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что, уже эмигрировали в силиконовую долину? Приютите ли Вы Трампа, если он попросит политического убежища как Сноуден? И еще лично вопрос от меня: как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?" – задал свои вопросы Шнуров.

Президент начал отвечать с последнего вопроса: "Обратитесь к классике советского кино, когда при падении на ногу секции батареи надо говорить "редиска". Русский язык богатый. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы сейчас ненормативную лексику не использовали, как Вы иногда это делаете на концертах", - как будто не понял вопроса президент.

Также он обвинил фронтмена группы "Ленинград" в провокации: "Почему хакеры не помогли Трампу – это не вопрос, это провокация. Они не помогали и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, повод, чтобы портить отношения между двумя странами. Российско-американские отношения стали заложниками внутренней политики США. Пусть они делают, что хотят, это их выбор. Мы исходим из того, что избранный президент США поймет, что происходит, он человек опытный. Трампу нет причин трудоустраиваться у нас – у него большая база поддержки. Он не собирается уходить из политической жизни своей страны", - ответил Путин.

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Путин не будет трудоустраивать Трампа

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, сергей шнуров, дональд трамп, русские хакеры



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