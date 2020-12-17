"Вы сказали, что никогда не было так тяжело. Было". Путин о бедности

Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о заморозке цен и о том, почему о росте цен заговорили через полгода после его начала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Пандемия связана с закрытием производств, снижением уровня доходов. Вы сказали, что никогда не было так тяжело. Было. В 2000 г. меньше прожиточного минимума получали 29% жителей. В 2017 г. их было 12,5%, сейчас - 13,5%", - сказал Путин.

К 2030 г. живущих за чертой бедности должно быть 6,5%.

"Цель эта амбициозная, но реальная. Цены же где-то растут справедливо. Например, из-за роста цены комплектующих. Но там, где объективных обстоятельств нет, это настораживает. За последние шесть лет рекордный урожай - 131 млн т, а цены на хлеб растут. По сахару. Министр мне сказал, что для внутреннего потребления достаточно. Но почему тогда цена выросла на 75%?!" - возмутился Путин.

Цены выросли из-за погони за аналогичными мировыми показателями.

"Инструменты борьбы известны, надо работать. Соглашения есть с поставщиками, цены должны выровняться", - сказал Путин.

Повышено пособие по безработице.

"Поддерживаем семьи с детьми. Если у каждого из членов семьи с детьми до полутора лет доход меньше двух прожиточных минимумов, мы даём один прожиточный минимум на каждого ребенка", - сказал президент.

Аналогичные меры будут для родителей других маленьких детей.