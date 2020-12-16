ХК "Автомобилист" расторг контракт с канадско-белорусским форвардом

Хоккейный клуб "Автомобилист" расторг контракт с 35-летним нападающим Джеффом Плэттом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, это сделано по соглашению сторон.

Плэтт родился в Канаде, но также имеет белорусское гражданство. Его контракт был рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Форвард перешел в "Автомобилист" в прошлом году. Всего за клуб он сыграл 85 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков. В команде поблагодарили Джеффа за работу и пожелали ему удачи в продолжении карьеры.

Стоит отметить, что совсем недавно в ХК "Автомобилист" из омского "Авангарда" перебрался нападающий Сергей Шумаков.