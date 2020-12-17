Обособление трамвайных путей в Екатеринбурге положительно скажется на скорости передвижения транспорта

В Екатеринбурге планируют продолжить обособление трамвайных путей, это поможет решить проблемы повышенной загруженности дорог и частых аварий с участием автомобилей и трамваев.

На данный момент в уральской столице 46% (74,7 км) трамвайной сети представляет собой участки путей на самостоятельном полотне, 19% (30,6 км) – обособленные пути и 35% (57,5 км) – совмещенное полотно. На совмещенных участках уже частично реализованы мероприятия по недопущению движения безрельсового транспорта. Однако дорожная разметка и знаки не останавливают недобросовестных водителей от нарушений ПДД, что приводит к авариям на дорогах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Центр экономики инфраструктуры" (ЦЭИ), результаты анализа задержек маршрутного транспорта общего пользования Екатеринбурга, который проводился с 1 января 2018 г. по 31 марта 2019 г., показал, что самыми массовыми причинами сбоев в расписании являются ДТП с прочим (то есть не общественным) транспортом (34%), а также техническое состояние парка электротранспорта (22%).

Другие причины: задержка по вине сторонних организаций – 21%, прочие задержки по причине ЕМУП ТТУ – 10%, по энергосбережению – 6%, повреждение контактной сети – 3%, другие, более редкие причины – 4%.

Как утверждают специалисты, для решения основных проблем необходимо и дальше обосабливать трамвайные пути и создавать выделенные полосы для общественного транспорта, что практически исключит вероятность столкновения автомобиля с электротранспортом. Помимо этого необходимо обновление парка городского электротранспорта для снижения числа задержек по неисправности ПС.

"По самым скромным оценкам ЕМУП "Гортранс", стоимость одного часа задержки для одного трамвая составляет 2 тыс. 500 руб. Сейчас ведется комплекс мероприятий по выставлению данного ущерба водителям. Простой трамвая из-за ДТП на путях оплачивается виновником ДТП, а именно водителем личного транспорта. Необходимо оперативно оформлять ДТП и освобождать проезжую часть", - пояснили в ЦЭИ.

Число задержек трамвая по причине ДТП 02.08 2019 – 28.08.2019





Продолжительность задержек трамвая по причине ДТП (мин.) 02.08.2019 – 28.08.2019

Обойтись дорожными знаками и разметкой не получится, считают эксперты, поскольку на практике данный метод неэффективен. Так, например, нарушения требований разметки не контролируется камерами фотовидеофиксации, что приводит к нарушению ПДД и занятию трамвайных путей. Более того, разметка плохо видна в зимний период, что затрудняет маршрут даже для добросовестных водителей. Помимо этого, на перекрестках допускается занятие трамвайных путей для совершения левоповоротных маневров, из-за чего зачастую и случаются ДТП.

На данный момент физическое обособление трамвайных путей отсутствует на самых загруженных участках с наибольшей интенсивностью движения трамваев, где задержка движения электротранспорта наиболее критична для работы транспортной системы: ул. 8 Марта, проспект Ленина, ул. Куйбышева, ул. Гагарина.

Анализ скоростей движения трамваев между остановочными пунктами. 17 часов (вечерний пик)



Исходя из результатов анализа скоростей, можно заключить, что на вышеупомянутых транспортных коридорах скорость трамваев падает в наибольшей степени в пиковые часы, что не позволяет обеспечить требования по скорости и надежности сообщения. Так, на протяженных участках скорость составляет менее 10 км/ч, что приводит к нарушению расписания и увеличению интервалов движения.

Кроме того, скорость движения общественного электротранспорта полностью зависит от ситуации на дороге и достигает минимума с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. При этом в вечерний час пик нагрузка на дороги наиболее высокая, даже на обособленных участках сети перед узлами, что говорит о недостаточной пропускной способности узлов и скоплении вагонов перед ними.

В связи с этим в 2021-2023 годах в уральской столице будет обособлено 14 участков трамвайных путей протяженностью 50 км. В администрации города рассказали, что обособление трамвайных путей с помощью искусственных заграждений в виде бортового камня или делиниаторов запланировано на 12 улицах: ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Донской, ул. Викулова, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Малышева, ул. Старых Большевиков, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, ул. Белореченской и ул. 8 Марта. Обособление делиниаторами/разметкой: на ул. Радищева и ул. Энтузиастов.

Напомним, что согласно плану предусмотрены и работы по оптимизации структуры и топологии маршрутной сети городского автомобильного и наземного электрического транспорта по параметрам территориальной доступности, пересадочности и продолжительности поездки. Будут созданы новые маршруты, связывающие районы проживания с городским центром и крупнейшими местами приложения труда, которые пройдут через основные пересадочные узлы. Планируется совершенствовать и систему информирования пассажиров о работе подвижного состава транспорта общего пользования.