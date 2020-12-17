17 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Обособление трамвайных путей в Екатеринбурге положительно скажется на скорости передвижения транспорта

В Екатеринбурге планируют продолжить обособление трамвайных путей, это поможет решить проблемы повышенной загруженности дорог и частых аварий с участием автомобилей и трамваев.

На данный момент в уральской столице 46% (74,7 км) трамвайной сети представляет собой участки путей на самостоятельном полотне, 19% (30,6 км) – обособленные пути и 35% (57,5 км) – совмещенное полотно. На совмещенных участках уже частично реализованы мероприятия по недопущению движения безрельсового транспорта. Однако дорожная разметка и знаки не останавливают недобросовестных водителей от нарушений ПДД, что приводит к авариям на дорогах.

Нарушение требований разметки водителями безрельсового транспорта на ул. 8 Марта(2020)|Фото: ООО "Центр экономики инфраструктуры"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Центр экономики инфраструктуры" (ЦЭИ), результаты анализа задержек маршрутного транспорта общего пользования Екатеринбурга, который проводился с 1 января 2018 г. по 31 марта 2019 г., показал, что самыми массовыми причинами сбоев в расписании являются ДТП с прочим (то есть не общественным) транспортом (34%), а также техническое состояние парка электротранспорта (22%).

Другие причины: задержка по вине сторонних организаций – 21%, прочие задержки по причине ЕМУП ТТУ – 10%, по энергосбережению – 6%, повреждение контактной сети – 3%, другие, более редкие причины – 4%.

Как утверждают специалисты, для решения основных проблем необходимо и дальше обосабливать трамвайные пути и создавать выделенные полосы для общественного транспорта, что практически исключит вероятность столкновения автомобиля с электротранспортом. Помимо этого необходимо обновление парка городского электротранспорта для снижения числа задержек по неисправности ПС.

"По самым скромным оценкам ЕМУП "Гортранс", стоимость одного часа задержки для одного трамвая составляет 2 тыс. 500 руб. Сейчас ведется комплекс мероприятий по выставлению данного ущерба водителям. Простой трамвая из-за ДТП на путях оплачивается виновником ДТП, а именно водителем личного транспорта. Необходимо оперативно оформлять ДТП и освобождать проезжую часть", - пояснили в ЦЭИ.

Число задержек трамвая по причине ДТП 02.08 2019 – 28.08.2019

Число задержек трамвая по причине ДТП 02.08 2019 – 28.08.2019(2020)|Фото: ООО "Центр экономики инфраструктуры"

Продолжительность задержек трамвая по причине ДТП (мин.) 02.08.2019 – 28.08.2019

Продолжительность задержек трамвая по причине ДТП (мин.) 02.08.2019 – 28.08.2019(2020)|Фото: ООО "Центр экономики инфраструктуры"

Обойтись дорожными знаками и разметкой не получится, считают эксперты, поскольку на практике данный метод неэффективен. Так, например, нарушения требований разметки не контролируется камерами фотовидеофиксации, что приводит к нарушению ПДД и занятию трамвайных путей. Более того, разметка плохо видна в зимний период, что затрудняет маршрут даже для добросовестных водителей. Помимо этого, на перекрестках допускается занятие трамвайных путей для совершения левоповоротных маневров, из-за чего зачастую и случаются ДТП.

На данный момент физическое обособление трамвайных путей отсутствует на самых загруженных участках с наибольшей интенсивностью движения трамваев, где задержка движения электротранспорта наиболее критична для работы транспортной системы: ул. 8 Марта, проспект Ленина, ул. Куйбышева, ул. Гагарина.

Анализ скоростей движения трамваев между остановочными пунктами. 17 часов (вечерний пик)
Анализ скоростей движения трамваев между остановочными пунктами. 17 часов (вечерний пик)(2020)|Фото: ООО "Центр экономики инфраструктуры"

Исходя из результатов анализа скоростей, можно заключить, что на вышеупомянутых транспортных коридорах скорость трамваев падает в наибольшей степени в пиковые часы, что не позволяет обеспечить требования по скорости и надежности сообщения. Так, на протяженных участках скорость составляет менее 10 км/ч, что приводит к нарушению расписания и увеличению интервалов движения.

Кроме того, скорость движения общественного электротранспорта полностью зависит от ситуации на дороге и достигает минимума с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00. При этом в вечерний час пик нагрузка на дороги наиболее высокая, даже на обособленных участках сети перед узлами, что говорит о недостаточной пропускной способности узлов и скоплении вагонов перед ними.

В связи с этим в 2021-2023 годах в уральской столице будет обособлено 14 участков трамвайных путей протяженностью 50 км. В администрации города рассказали, что обособление трамвайных путей с помощью искусственных заграждений в виде бортового камня или делиниаторов запланировано на 12 улицах: ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Донской, ул. Викулова, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Малышева, ул. Старых Большевиков, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, ул. Белореченской и ул. 8 Марта. Обособление делиниаторами/разметкой: на ул. Радищева и ул. Энтузиастов.

Напомним, что согласно плану предусмотрены и работы по оптимизации структуры и топологии маршрутной сети городского автомобильного и наземного электрического транспорта по параметрам территориальной доступности, пересадочности и продолжительности поездки. Будут созданы новые маршруты, связывающие районы проживания с городским центром и крупнейшими местами приложения труда, которые пройдут через основные пересадочные узлы. Планируется совершенствовать и систему информирования пассажиров о работе подвижного состава транспорта общего пользования.

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Обособление трамвайных путей в Екатеринбурге положительно скажется на скорости передвижения транспорта

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Теги: обособление трамвайных путей, дорожная сеть, загруженность дорог, Екатеринбург



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