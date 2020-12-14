Новые выделенки для автобусов и обособление трамвайных путей: что ждет транспортную сеть Екатеринбурга?

В 2021-2023 годах в уральской столице будет обособлено 14 участков трамвайных путей протяженностью 50 км. Помимо этого, предусмотрено создание ещё 44 выделенных полос для движения регулярных маршрутов автомобильного транспорта, что позволит значительно увеличить скорость движения на дороге. Такие выводы следуют из документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

В администрации города рассказали, что обособление трамвайных путей бортовым камнем запланировано на 12 улицах: ул. Луначарского, пр. Ленина, ул. Донской, ул. Викулова, ул. Куйбышева, ул. Победы, ул. Малышева, ул. Старых Большевиков, ул. Челюскинцев, ул. Гагарина, ул. Белореченской и ул. 8 Марта. Обособление делиниаторами/разметкой: на ул. Радищева и ул. Энтузиастов.

Вводить новые отдельные полосы для движения регулярных маршрутов автобусов муниципалитет начнёт уже в 2021 году после принятия совместных решений с представителями ГИБДД. Большая часть из полос будет проходить в обоих направлениях.

Так, в следующем году запланированы работы на 11 улицах:

— Челюскинцев (от проспекта Космонавтов до улицы Свердлова);

— Свердлова (от Челюскинцев до Шевченко);

— Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева);

— Белинского (два участка — от Малышева до Фрунзе, от Фрунзе до Объездной дороги);

— Щербакова (от Объездной дороги до улицы Лыжников);

— Крауля (от Рабочих до Репина);

— Репина (от Мельникова до Татищева);

— Малышева (два участка — от Репина до Добролюбова; от дома №56 по Малышева до Мира);

— пр. Космонавтов (от переулка Мельковского до Челюскинцев);

— Бакинских комиссаров (от проспекта Космонавтов до Коммунистической);

— Щорса (от Московской до Белинского).

В 2022 году на 14 улицах:

— Улица Щербакова (от дома № 120 по Щербакова до улицы Лыжников);

— Пархоменко (от Караванной до Грибоедова);

— Грибоедова (от переулка Углового до Инженерной);

— Инженерная (от Грибоедова до Дагестанской);

— Готвальда (от Халтурина до Черепанова);

— Халтурина (от Кирова до Готвальда);

— Токарей (от Кирова до Татищева);

— Куйбышева (от 8 Марта до Московской);

— Гурзуфская (от Московской до дома № 44 по Гурзуфской);

— Металлургов (от Репина до дома № 66 по Металлургов);

— Бебеля (от Технической до Пехотинцев);

— пр. Космонавтов (от Ильича до Шефской);

— Фурманова (два участка — от Шаумяна до Белинского, от улицы Белинского до Восточной);

— Восточная (от улицы Ткачей до проспекта Ленина).

В 2023 году:

— Таватуйская и Билимбаевская (от Бебеля до Расточной);

— Челюскинцев и Смазчиков (от Космонавтов до Омской);

— Сулимова (от Омской до Данилы Зверева);

— Данилы Зверева и Комсомольская (от Сулимова до Академической);

— Академическая, Мира, Первомайская, Студенческая;

— Амундсена (от проспекта Академика Сахарова до улицы Шаумяна);

— Сибирский тракт (от переулка Базового до улицы Восточной);

— Комсомольская (от Сибирского тракта до Егоршинского подхода);

— дублер Сибирского тракта (от улицы 40-летия Комсомола до Комсомольской);

—Зенитчиков (от Московской до Братской);

— Московская (от Зенитчиков до Малышева);

— Светлореченская (от Соболева до Репина);

— Репина (от Светлореченской до Мельникова);

— Посадская (от Московской до Белореченской; от Белореченской до Репина).

Напомним, что согласно плану предусмотрены и работы по оптимизации структуры и топологии маршрутной сети городского автомобильного и наземного электрического транспорта по параметрам территориальной доступности, пересадочности и продолжительности поездки. Будут созданы новые маршруты, связывающие районы проживания с городским центром и крупнейшими местами приложения труда, которые будут проходить через основные пересадочные узлы. Помимо этого планируется сформировать систему информирования пассажиров о работе подвижного состава транспорта общего пользования.