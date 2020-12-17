Поправки правительства о госрегулировании цен внесли в Госдуму сразу во второе чтение

Правительство внесло в Госдуму поправки о госрегулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Об этом накануне говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выяснилось, что поправки внесены не "с нуля", а в качестве поправок к законопроекту о статистическом учете. Это правительственный проект, уже принятый в первом чтении, таким образом, поправки кабинета министров сильно сократят путь к рассмотрению на пленарном заседании нижней палаты. Тем не менее, пока неизвестно, успеют ли парламентарии рассмотреть их до конца этого года. Напомним, осенняя сессия у депутатов завершиться на следующей неделе, они планируют провести три пленарных заседания, последнее из которых состоится 24 декабря. 25 декабря последнее пленарное заседание проведет Совет Федерации, который участвует в одобрении законопроектов.

Поправки правительства предусматривают снижение темпа роста цен (с 30 до 10% за месяц), которое будет считаться основанием для "замораживания" цен правительством. Кабинет министров сможет накладывать ограничения на срок до 90 календарных дней.