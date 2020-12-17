17 Декабря 2020
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Владимир Путин, телевизоры (2020) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев поручил свердловскому правительству внимательно смотреть пресс-конференцию президента

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил членам правительства Свердловской области внимательно следить за ходом пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится сегодня, 17 декабря. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Пресс-конференция президента России начнется в 14.00 местного времени (12.00 мск). Она пройдет в режиме видеоконференции, а общение с журналистами будет объединено с форматом традиционной "прямой линии", которую Путин проводит с россиянами.

"Ожидаемо, что по итогам такого прямого диалога глава государства даст поручения, в том числе, касающиеся регионов. Прошу руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов внимательно следить за ходом пресс-конференции, обеспечить оперативное реагирование по всем поручениям в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления", - заявил Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина будут вести сразу несколько телеканалов и радиостанций. В целях безопасности журналистов не будут собирать в одном месте в Москве, а устроят телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе. Тем не менее, несколько сотен представителей СМИ – федеральных и зарубежных – смогут задавать вопросы непосредственно президенту в московской студии.

Напомним, на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил традиционный ежедневный брифинг для журналистов. Это было связано с подготовкой большой пресс-конференции Путина.

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Куйвашев поручил свердловскому правительству внимательно смотреть пресс-конференцию президента

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Теги: Куйвашев, Путин, пресс-конференция, Свердловская область



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