В Бурятии после локдауна заболеваемость COVID-19 начала снижаться

В Бурятии, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом.

По сравнению с цифрами прошлых недель, когда суточный прирост превышал 230−240 случаев, можно говорить о снижении заболеваемости, отмечает Regnum.

За сутки также зафиксировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 524 человека. Общее число заразившихся достигло 23 114.

Напомним, в ноябре Бурятия стала первым регионом, объявившим о повторном локдауне в связи с эпидемией коронавируса, что вызвало протесты предпринимателей. Власти приостановили работу торговых и развлекательных центров и заведений общепита с 16 по 30 ноября. Также в регионе закрывались кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы.

В Улан-Удэ предприниматели вышли на улицы, протестуя против новых ограничений из-за коронавируса.