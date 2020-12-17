17 Декабря 2020
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Политика В России
(2020) | Фото: twitter.com/teamnavalnykhv

СМИ: в Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за блокирование улиц

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внес на рассмотрение проект закона об ответственности за перекрытие дорог и тротуаров, если оно повлекло угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества.

При этом речь идет об уголовное ответственности. Как считает депутат, действующий закон не позволяет наказывать за намеренную блокировку улично-дорожных сетей, хотя их функционирование "напрямую затрагивает вопросы жизни, безопасности и здоровья граждан".

По мнению оппозиционеров, власть придумала новый способ уголовного наказания за несогласованные митинги. Юристы говорят, что за деяния, о которых идет речь в законопроекте, достаточно административной ответственности, пишет "Коммерсант".

Ранее в Госдуму были внесены проекты законов, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов.

Автор инициативы - первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия"). Один из документов предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции в части о повторном совершении правонарушения во время митинга.

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СМИ: в Госдуму внесен законопроект об уголовном наказании за блокирование улиц

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Теги: Госдума, улицы, транспорт



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