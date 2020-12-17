США: Россия испытала противоспутниковую ракету

Космическое командование США распространило информацию о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты.

Это может привести к катастрофическим глобальным экономическим последствиям и к загрязнению космоса, считает спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Как отмечается, Москва испытывает ракету вопреки своим призывам к предотвращению превращения космоса в поле битвы. Якобы российское оружие способно уничтожить спутники на низкой околоземной орбите, пишет "Коммерсант".

В апреле США также сообщили о том, что Россия испытала противоспутниковую ракету.

"Российское тестирование DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) представляет собой еще один пример того, что угрозы для США и космических систем других стран реальны, серьезны и растут", - заявил в своем выступлении командующий космическими силами США генерал Джей Реймонд.