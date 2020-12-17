17 Декабря 2020
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

У прилетающих в Минск россиян будут требовать «коронавирусную» справку

Направляющиеся в Минск граждане России в аэропорту должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Правило начнет действовать с 21 декабря. По предварительным данным, справку будут требовать во время посадки на борт.

Исключение сделано для россиян с разрешением на постоянное и временное проживание, а также граждан, которые следуют через Белоруссию транзитом, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с COVID-19, следует из постановления Совета министров.

Отмечается, что пересечение границы может быть разрешено только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами или с обеспечением национальных интересов страны.

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У прилетающих в Минск россиян будут требовать «коронавирусную» справку

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Теги: Минск, коронавирус, эпидемия



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