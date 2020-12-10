Белоруссия закрывает границы на выезд из страны из-за коронавируса

Белоруссия приостанавливает выезд из республики через наземные пункты пропуска из-за ситуации с COVID-19, следует из постановления Совета министров.

Отмечается, что пересечение границы может быть разрешено только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами или с обеспечением национальных интересов страны.

К 9 декабря в Белоруссии выявили более 152,4 тыс. зараженных коронавирусом. За сутки выявили более 1,8 тыс. носителей COVID-19, сообщает Regnum. Ранее в поликлиниках Минска прекратили оказание плановой медпомощи.

Напомним, во время первой волны в стране не вводились жесткие карантинные меры. Президент Александр Лукашенко говорил, что Белоруссия не может себе позволить остановить экономику, в то же время он призывал не сгущать краски и не впадать в психоз по поводу коронавируса.