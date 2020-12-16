Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России

Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России. Теперь путешественникам, которые хотят посетить страну на срок до 30 дней, необходимо только оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в РФ. Об этом сообщает министерство туризма Таиланда.

После въезда туристы обязаны соблюдать карантин длительностью 15 ночей в отелях, одобренных властями Таиланда.

Также от путешественников потребуют бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховку на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19.

Кроме того, необходимо будет предоставить справку о разрешении на перелет (Fit to Fly) и справку с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID, обе должны быть выданы не более чем за 72 часа до вылета.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19. При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели.

Также стало известно, что власти Таиланда продлят общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года. Это связано с предстоящими новогодними праздниками. ЧП было введено из-за эпидемии коронавируса.