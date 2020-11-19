Власти Таиланда продлят режим ЧП из-за коронавируса

Власти Таиланда продлят общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года.

Это связано с предстоящими новогодними праздниками. ЧП было введено из-за эпидемии коронавируса. Продление было одобрено на заседании рабочей группы по COVID-19. Кабинет министров должен утвердить решение на предстоящей неделе. Это будет восьмое продление ЧП с марта. Из-за ограничительных мер в стране сильно пострадала туристическая отрасль, пишет Bangkok Post.

Тем временем, правительство Таиланда уже утвердило выделение средств на вакцину AstraZeneca, как только она станет доступной. В бюджет заложили $190,6 млн на 26 млн доз препарата.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19.

При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели. Для них будет введена виза на 90 дней с правом двукратного продления.