19 Ноября 2020
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Общество За рубежом
Таиланд флаг (2016) | Фото: tailife.net

Власти Таиланда продлят режим ЧП из-за коронавируса

Власти Таиланда продлят общенациональное чрезвычайное положение до 15 января 2021 года.

Это связано с предстоящими новогодними праздниками. ЧП было введено из-за эпидемии коронавируса. Продление было одобрено на заседании рабочей группы по COVID-19. Кабинет министров должен утвердить решение на предстоящей неделе. Это будет восьмое продление ЧП с марта. Из-за ограничительных мер в стране сильно пострадала туристическая отрасль, пишет Bangkok Post.

Тем временем, правительство Таиланда уже утвердило выделение средств на вакцину AstraZeneca, как только она станет доступной. В бюджет заложили $190,6 млн на 26 млн доз препарата.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19.

При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели. Для них будет введена виза на 90 дней с правом двукратного продления.

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Власти Таиланда продлят режим ЧП из-за коронавируса

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Теги: Таиланд, коронавирус



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